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Kayseri'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen S.E. isimli bir kişi, yakınları tarafından evinde hareketsiz bulunarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Beğendik mahallesi Durlar sokak üzerinde bulunan müstakil evde yaşayan S.E.'den haber alamayan yakınları eve geldi. S.E.'yi hareketsiz halde bulan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde S.E.'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından S.E.'nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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