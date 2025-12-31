Haberler

Kayseri'de AFAD ekipleri mahsur kalan araçlara yardıma koştu

Güncelleme:
Kayseri'nin Sarız ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kayarak kaza yapan ve mahsur kalan araçlara AFAD ekipleri müdahale etti. Zor şartlar altında kurtarılan araçlar, polis ve AFAD ekiplerinin çabasıyla yoldan çıkarıldı.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayarak kaza yapan ve mahsur kalan araçlara AFAD ekipleri koştu.

Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkili olması ile birlikte ilçeye bağlı Dokuzdolambaç ve Kıskaçlı mevkilerinde bazı araçlar kayarak kaza yaparken, bazı araçlar da yoldan çıkarak mahsur kaldı. Haber verilmesi ile bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yolda mahsur kalan araçlar, AFAD İl Müdürlüğü Birlik Müdürlüğü koordinesindeki ekipler tarafından zor şartlar altında kurtarıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
