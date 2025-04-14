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Kayseri'de Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu: 2 Yaralı

Kayseri'de Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu: 2 Yaralı
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Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle minibüsün devrilmesi ve bir otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay anı vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kayseri'de soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle minibüsün devrilmesi ve otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde kontrolünü kaybeden minibüs devrildi, peşinden gelen otomobil ise refüje çıktı. Kazalarda 2 kişi yaralandı. O anlar ise anbean vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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