Kayseri'de Kanyonda Yaralanan Şahıs Kurtarıldı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yürüyüş yaptığı Avla Kanyonu'na düşerek yaralanan şahıs ekiplerce kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Soğanlı mahallesinde bulunan Avla Kanyonu'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yapan 50 yaşındaki S.G. dengesini kaybederek düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu bacağı kırılarak yaralanan S.G., bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan S.G. tedavi altına alındı. - KAYSERİ