Kayseri'de Kanser Hastası Kadın Evinde Ölü Bulundu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, kanser hastası F.K. evinin banyosunda ölü bulundu. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kanser hastası kadın, evinin banyosunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Çatak Sokak'ta bulunan bir binada meydana gelen olayda; F.K., eşi tarafından evlerinin banyosunda hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde F.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından F.K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
