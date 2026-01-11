Haberler

Tartıştığı erkek arkadaşını banyoda bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı erkek arkadaşını banyoda bıçaklayarak öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, evde tartıştığı erkek arkadaşını banyoda bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, evde tartıştığı erkek arkadaşını banyoda bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Uzungöl Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın teras katında yaşanan olayda, F.Z. (34) ile erkek arkadaşı S.C. (20) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda F.Z., banyoda S.C.'yi bıçakladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri S.C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. F.Z. polis ekipleri gözaltına alınırken, ölen gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama

Gündem olan yağmurluklarla ilgili suskunluğunu bozdu
İbrahim Üzülmez'den 18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem: Limon gibi sıkmak lazım

18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Yasemin Minguzzi umreye gitti: Medine'den paylaşım yaptı

Oğlunun kaybı yürekleri dağlamıştı: Paylaşımı dikkat çekti
11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor

11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı