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Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Milyondan Fazla Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Milyondan Fazla Makaron Ele Geçirildi
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Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 897 dal makaron ile birlikte çeşitli kaçakçılık ürünleri ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 42 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı, 14 şahıs tutuklandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından ocak ayı içerisinde düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 897 dal makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 1-31 Ocak tarihleri arasında çalışma yürütüldü. Farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler; 1 milyon 897 bin 740 dal makaron, 250 gram kaçak tütün, 4 bin 943 paket kaçak sigara, 22 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 23 olay kapsamında 42 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, adli makamlara sevk edilen 14 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, aranan şahıslar kapsamında da 91 şahıs yakalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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