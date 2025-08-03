Kayseri'de Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri dronla kaçak kazı yapıldığını tespit ederken, şahısların yakalanması da saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kayapınar Mahallesi'nde icra edilen önleyici devriye esnasında, meşelik alanda üzeri çalılarla gizlenmiş kaçak kazı çukuru tespit etti. Durumun değerlendirilmesinin ardından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordine kurularak bölgeye fotokapan yerleştirildi. Kaçak kazı faaliyetinin sürdüğüne alınan bilgiler istikametinde yapılan drone uçuşu ile kaçak kazı tespit edilirken; İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bölgede gerçekleştirilen operasyonda, H.S., N.D., Ö.B. ve Y.Y. kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde; en büyüğü 10 metre çapında ve 15 metre derinliğinde olmak üzere toplam 4 adet çukur tespit edildi. Olay yerinde şüpheliler tarafından kullanılan; 2 adet alan tarama çubuğu, 1 adet kazma, 2 adet kürek, 2 adet metal boru (kazıda kullanıldığı değerlendirilen), 6 adet bidon (toprak taşıma amaçlı), 4 çift eldiven, 21 adet muhtelif malzeme olmak üzere toplam 38 parça delil niteliğindeki malzeme muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ