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Kayseri'de 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Kayseri'de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 5 kilo uyuşturucu madde ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda bir araçta toplam 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Kocasinan ilçesinde bir araç durduruldu. Durdurulan bir araçta, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Himmetdede Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile yapılan aramada 5 kilo uyuşturucu madde ile 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

A.C.A. gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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