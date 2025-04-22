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Kayseri'de Jandarma Uyuşturucu Hap Tuttu

Kayseri'de Jandarma Uyuşturucu Hap Tuttu
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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 176 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili üç kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 176 adet uyuşturucu hap bulundu.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek olarak yapılan çalışmalarda takibi yapılan şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 176 adet uyuşturucu hap bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, E.G., Y.K. ve E.T. hakkında da işlem başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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