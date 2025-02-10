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Kayseri'de İşçi Servisi Duraklama Yapan Araçlara Çarptı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir işçi servisinin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçi servisinin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen kazada H.T. idaresindeki 38 P 0360 plakalı Iveco marka işçi servisi, kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlar yol kenarındaki bir iş yerinin önüne savrulurken, servis aracında bulunan 6 kişi ile birlikte toplam 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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