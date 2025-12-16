İşçi servisi tıra arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kayseri'nin İncesu ilçesinde işçi servis aracı tıra arkadan çarptı, kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İncesu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde A.R.K. idaresindeki 38 P 0743 plakalı servis minibüsü, 31 AGF 094 plakalı tıra arkadan çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada minibüs içinde sıkışanların olduğu öğrenilirken, ekiplerin müdahaleleri devam ediyor. - KAYSERİ