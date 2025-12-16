İşçi servisi tıra arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var
Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir işçi servis aracı, tıra arkadan çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı ve olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İncesu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde A.R.K. idaresindeki 38 P 0743 plakalı servis minibüsü, 31 AGF 094 plakalı tıra arkadan çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada minibüs içinde sıkışanların olduğu öğrenilirken, ekiplerin müdahaleleri devam ediyor. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa