Kayseri'de il genelinde huzur uygulaması yapıldı, aranan 67 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan Şehit Murat Akpınar-4 huzur/asayiş uygulamasında çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranması bulunan 67 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 827 personelin katılımıyla huzur-asayiş uygulaması yapıldı. İl genelinde 113 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar-4 eş zamanlı uygulamalarda 16 bin 523 şahıs, 6 bin 510 araç sorgusu yapıldı, 236 park, 107 bağ evi ve 71 umuma açık alan kontrol edildi. Kontrollerde; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilerek 19 şahıs hakkında işlem başlatıldı. Öte yandan; 67 aranan şahıs yakalandı, 15 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca, 35 adet fişek ve 1 adet hacizli/yakalamalı oto ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ