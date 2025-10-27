Haberler

Kayseri'de il genelinde huzur uygulaması yapıldı, aranan 67 kişi yakalandı

Kayseri'de il genelinde huzur uygulaması yapıldı, aranan 67 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan Şehit Murat Akpınar-4 huzur/asayiş uygulamasında çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranması bulunan 67 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan Şehit Murat Akpınar-4 huzur/asayiş uygulamasında çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranması bulunan 67 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 827 personelin katılımıyla huzur-asayiş uygulaması yapıldı. İl genelinde 113 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar-4 eş zamanlı uygulamalarda 16 bin 523 şahıs, 6 bin 510 araç sorgusu yapıldı, 236 park, 107 bağ evi ve 71 umuma açık alan kontrol edildi. Kontrollerde; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilerek 19 şahıs hakkında işlem başlatıldı. Öte yandan; 67 aranan şahıs yakalandı, 15 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca, 35 adet fişek ve 1 adet hacizli/yakalamalı oto ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ne demek istediler? Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle dikkat çekti

Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle ne anlama geliyor?
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ortaya çıktı! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, "yeni parti kuracak" iddialarına yanıt verdi
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Herkes kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
Maç bitti ortalık karıştı! Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar

Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar
Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü

Ördek avına çıkan baba kazara 16 yaşındaki oğlunu vurdu
Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki

Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki
İmamoğlu'ndan 'casusluk' soruşturmasında verilen tutuklama kararına sert tepki

İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası dikkat çeken mesaj
Zorlu sürecin ardından güzel haber! Boğaç Aksoy evlilik yolunda ilk adımı attı

Arka Sokaklar'ın yıldız ismi evlilik yolunda ilk adımı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.