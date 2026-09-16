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Kayseri’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücülerden biri yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücülerden biri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, F.K. yönetimindeki 06 DB 6845 plakalı otomobille E.H. yönetimindeki 46 F 3451 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada F.K. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de F.K.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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