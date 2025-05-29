Kayseri'de İki Kişinin Hayatını Kaybettiği Trafik Kazası Kamerada

Kayseri'de İki Kişinin Hayatını Kaybettiği Trafik Kazası Kamerada
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Kayseri Melikgazi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi. Kazanın güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.

Kayseri'de 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

KAYSERİ - Kayseri Melikgazi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu iki kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün Eğribucak Mahallesi Sazyolu Caddesi'nde meydana gelen kazada, M.A. idaresindeki 38 AN 822 plakalı otomobil ile A.Ö. yönetimindeki 38 AK 297 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından otomobiller savrulurken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede M.A.'nın hayatını kaybettiği belirlerlenirken, ağır yaralanan A.Ö. ve aynı araçta bulunan 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. A.Ö., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Feci kaza kamerada

Öte yandan, 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - 3.Sayfa
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