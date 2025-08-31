Kayseri'de İki Kez İntihara Kalkışan Şahıs Polis Tarafından İkna Edildi

Kayseri'de İki Kez İntihara Kalkışan Şahıs Polis Tarafından İkna Edildi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alkollü bir şahıs, bir haftada iki kez intihara kalkıştı. Polis ekipleri, şahsı köprüden indirerek ikna etti ve ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarında 26 Ağustos tarihinde köprüye çıkarak, intihara kalkışan M.K. polis ekipleri tarafından ikna edilerek, köprüden indirilmişti. Bugün aynı noktada intihara kalkışan M.K.'yı gören polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri M.K.'nın bulunduğu bölgeye şişme yatak kurarken, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu M.K. ikna edilerek, köprüden indirildi.

M.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
