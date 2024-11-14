Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Huzur Uygulaması: 14 İsim Yakalandı

Kayseri'de Huzur Uygulaması: 14 İsim Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce Develi ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında, aranan suçlu 14 kişi yakalandı. Uygulama kapsamında 683 şahıs ve 310 araç sorgulandı, çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Develi ilçesinde yapılan huzur uygulamasında aranan ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan toplam 14 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ekiplerimiz ve Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) olmak üzere il merkezinden 15 ekip takviye edilerek, Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin de katılımıyla Develi ilçesinde huzur uygulaması yapıldı. Uygulamalarında 683 şahıs ve 310 araç sorgulandı. 'Kasten adam öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y., aranma kaydı bulunan M.Ü., A.C., H.Ş., S.D., A.Y.T., Ş.Y., H.K. yakalandı. A.C., H.Ş., S.D. A.Y.T. ve Ş.Y.'ye kaçakçılık suçundan, H.K.'ye de 6136 SKM suçundan adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda ise; 427 bin 660 adet makaron, 16 adet kaçak cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 90 kilo tütün ve 143 adet çeşitli markalarda kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
SGK: ABB'nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL'den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL'ye yükseldi

Konser muamması yanıt bulmadan Yavaş'a ikinci darbe

 Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt

CHP'li milletvekillerinin sözlerine Bakan Tekin'den olay yanıt

 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi

İntihar etmek için çatıya çıktı ama asıl vahşet evde yaşanmış
İmamoğlu'ndan soruşturma tepkisi: Vız gelir tırıs gider

Açılan soruşturma İmamoğlu'nun umurunda değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kanal D yayın akışı 14 Kasım! İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Esra Erol Nazile Hanım olayı nedir? Yasak aşk ilişkisi olayında son durum ne? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ankara Büyükşehir Belediyesi borcu ne kadar? ABB borcu kaç TL? Filiz Yurtkoru kimdir? CHP Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru kaç yaşında ve nereli? Anadolu parsı nedir? Anadolu parsı Türkiye'de var mı? ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR | 14 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul elektrik kesintisi! 14 Kasım Perşembe İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? BEDAŞ-AYEDAŞ kesinti sorgula! Az önce deprem mi oldu? 14 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 13 Kasım 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? BİNGÖL'DE DEPREM! 13 Kasım Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.