Kayseri'de Huzur Operasyonu: 11 Bin Kişi Sorgulandı
Kayseri'de gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında 11 bin 852 şahıs sorgulanırken, 44 aranan şahıs yakalandı. Operasyonda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kayseri'de 'huzur' operasyonu: 11 bin şahıs sorgulandı
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'huzur' operasyonunda; 11 bin 852 şahıs sorgulanırken, 44 aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekipleri tarafından yapılan 'huzur' operasyonunda; 11 bin 852 şahıs ve 3 bin 907 araç sorgulanırken, 119 iş yeri ve 295 park, bahçe kontrol edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda; çeşitli suçlardan aranan 44 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Öte yandan ekipler, 9 şahıstan uyuşturucu madde elde ederken, şahıslar hakkında adli işlem başlattı.