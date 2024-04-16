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Kayseri'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Kayseri'de "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. "Hırsızlık" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.'nın adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. H.A., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs; cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Operasyon Kayseri Cezaevi Yakalama Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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