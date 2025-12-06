Haberler

Hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsünü düşürdü: 1 gözaltı

Güncelleme:
Kayseri'de hatalı şerit değişikliği yapan otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün düşmesine neden oldu. Olayın ardından D.S. gözaltına alındı ve kazada yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi edilerek taburcu edildi.

Kayseri'de düz yolda ilerleyen motosiklet sürücüsünü, hatalı şerit değiştirerek düşüren otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Göz göre göre gelen kazada otomobil sürücüsü asli kusurlu sayıldı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde otomobil sürücüsü D.S. (59) düz yolda ilerleyen motosiklet sürücüsünü hatalı şerit değiştirerek düşürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kazaya neden olan D.S. hakkında 'hatalı şerit değiştirerek, yaralamalı kazaya sebebiyet vermekten' işlem başlatıldı. Kaza tutanağında asli kusurlu sayılan D.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün hastanede yapılan tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildiği öğrenildi.

Kaza anı arkadan ilerleyen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. - KAYSERİ



