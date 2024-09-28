Kayseri'de Hamile Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattaki ikametten park halindeki aracın üzerine düşerek ağır yaralanan kadın, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İlçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde bulunan 11 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda; iddiaya göre hamile olduğu öğrenilen Gizem Aksu (26) dengesini kaybederek 3. kattaki evlerinin mutfağının penceresinden aşağı düştü. Aşağıda park halindeki aracın üzerine düşen Gizem A., ardından da betona çakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi gören Gizem Aksu, olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti. - KAYSERİ