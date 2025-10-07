Kayseri'de Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de iki farklı suçtan hakkında 15 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hakkında 'hırsızlık' ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından toplam 15 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan F.G.Y. (37), saklandığı adreste yakalandı. F.G.Y. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ