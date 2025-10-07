Haberler

Kayseri'de Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hakkında 'hırsızlık' ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından toplam 15 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan F.G.Y. (37), saklandığı adreste yakalandı. F.G.Y. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

