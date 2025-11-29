Haberler

Kayseri'de Hafif Ticari Araç ile Jeep Çarpıştı

Kayseri'de Hafif Ticari Araç ile Jeep Çarpıştı
Güncelleme:
Kayseri'nin Talas ilçesinde hafif ticari araç ile jeep'in çarpıştığı kazada yaralanan olmadı, araçlar incelemelerin ardından kaldırıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde haff ticari araç ile jeep çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler mahallesinde meydana gelen kazada 34 BID 251 plakalı jeep ile 38 FA 614 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç kafenin duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlar incelemelerin ardından bulundukları yerden kaldırıldı. - KAYSERİ

500
