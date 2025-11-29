Kayseri'de Hafif Ticari Araç ile Jeep Çarpıştı
Kayseri'nin Talas ilçesinde hafif ticari araç ile jeep'in çarpıştığı kazada yaralanan olmadı, araçlar incelemelerin ardından kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler mahallesinde meydana gelen kazada 34 BID 251 plakalı jeep ile 38 FA 614 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç kafenin duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlar incelemelerin ardından bulundukları yerden kaldırıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa