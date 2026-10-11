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Kayseri'de geri yerine ileri giden sürücü kaldırımdaki kişiyi hafif yaraladı

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Kayseri'de geri yerine ileri giden sürücü kaldırımdaki kişiyi hafif yaraladı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde vitesi karıştıran sürücü, park yerinden çıkmak isterken geri gitmek yerine ileri gidince kaldırımda oturan bir kişiye çarptı. Hafif yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde vitesi karıştıran sürücü geri gelmek yerine ileri gidince kaldırımda oturan bir kişiye çarptı. Kazada şahıs hafif şekilde yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talatpaşa Mahallesi Ulubatlı Caddesi üzerinde E.Ç., 38 AHU 088 plakalı otomobille park yerinden çıkmak isterken vitesleri karıştırarak geri gitmek isterken ileri hareket etti. Bu sırada kaldırımda oturan G.E.K. otomobilin çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından G.E.K'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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