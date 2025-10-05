Haberler

Kayseri'de Gelinlik İçine Gizlenmiş 25 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de Gelinlik İçine Gizlenmiş 25 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de jandarma, bir araçta yapılan aramada iki gelinliğe boncuk şeklinde işlenmiş 25 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. İki kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda iki gelinliğin üzerine boncuk şeklinde işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda bir aracın kente uyuşturucu sokmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan aramada iki gelinliğin üzerine boncuk şeklinde işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

"Kolluk kuvvetlerimiz gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara fırsat vermeyecek"

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, gençleri zehirlemek isteyen suçlulara fırsat vermeyeceklerini vurguladı. Çiçek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hangi yolu denerse denesinler kolluk kuvvetlerimiz gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara fırsat vermiyor, vermeyecek. Kayseri İl Jandarma Komutanlığımız istihbari çalışmaları neticesinde şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada araçta bulunan 2 adet gelinlik elbise üzerine boncuk şeklinde işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gr uyuşturucu madde yakalanmıştır. Bu şehirde uyuşturucu satamayacaksınız. Gençlerimizi zehirlemenize izin vermeyeceğiz. Bu başarılı operasyonla zehir tacirlerini kıskıvrak yakalayan İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
İğrenç manzara Başkanı şoka uğrattı! 'Annene yedirir misin?' diye sordu, aldığı yanıt karşısında çıldırdı

"Annene yedirir misin?" diye sordu, aldığı yanıt karşısında çıldırdı
Görür görmez deliye döndü! Kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı

Dehşetten kaçamadı! Kucağındaki bebeğe aldırmadı, defalarca bıçakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçtikleri öksürük şurubu 11 çocuğun sonu oldu! Doktor gözaltında

İçtikleri öksürük şurubu 11 çocuğun sonu oldu! Doktor gözaltında
Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturasında yeni dönem! Sistem resmen devreye giriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.