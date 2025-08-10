Kayseri'de FETÖ Üyesi Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; FETÖ üyesi olmaktan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısları yakalamak için çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T., Develi'de yakalandı.

İşlemleri tamamlanan S.T. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ