Kayseri'de FETÖ Üyesi Şahıs Yakalandı

Kayseri'de FETÖ Üyesi Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ üyesi olduğu ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. Develi'de yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; FETÖ üyesi olmaktan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısları yakalamak için çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T., Develi'de yakalandı.

İşlemleri tamamlanan S.T. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı

Tüyleri diken diken eden olay! Küle dönen evde bir tek onlar yanmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe'den sezona sükseli başlangıç

3-0'lık net skor! Sezona bomba gibi başladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.