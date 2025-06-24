Kayseri'de FETÖ Üyesi 2 Şahıs Yakalandı

Kayseri'de FETÖ Üyesi 2 Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 2 kişiyi yakaladı. Şahısların 6 yıl 3 ay ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda haklarında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; haklarında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. yakalandı. Şahıslar; işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu

600 bin kişinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Sowe'un istekleri Gaziantep FK'yi transferden vazgeçirdi

Öyle şeyler istedi ki Süper Lig ekibi transferden vazgeçti
Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı

Şota Arveladze 10 yıl sonra Süper Lig ekibine geri döndü
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
Kimseyi umursamadan tarihi bina önünde ilişkiye girdiler

Kimseyi umursamadan tarihi bina önünde ilişkiye girdiler
Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın! Birbirlerine para attılar

İkisi de belediye başkanı! Birbirlerine para fırlatıp durdular
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.