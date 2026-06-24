Haberler

FETÖ'den aranan ihraç emniyet müdürü ve ihraç polis memuru yakalandı

FETÖ'den aranan ihraç emniyet müdürü ve ihraç polis memuru yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de polis operasyonuyla FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç emniyet müdürü M.A. ve ihraç polis memuru S.T. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezas bulunan ihraç emniyet müdürü ve ihraç polis memuru yakalandı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda haklarında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç emniyet müdürü M.A. ile aynı suçtan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru S.T. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

CHP'de kriz üstüne kriz! Bir başkan daha istifa etti
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor

Yakıştı mı Hakan?

Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı

Komşuda "Büyük Temizlik" başladı: Tek bir kişi kalmayana kadar devam!
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın

Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptandan turistlerle şov

Bu işin sonu nereye varacak? Görüntü kullanıcıları ikiye böldü