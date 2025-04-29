Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

Kayseri'de Eski Kız Arkadaşını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Hapis Cezası

Kayseri'de Eski Kız Arkadaşını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Hapis Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de eski kız arkadaşını vurarak öldüren M.B., 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Olay, işçi servisinden inen H.G. ile tartışma sonrası meydana geldi.

Kayseri'de eski kız arkadaşını fabrika girişinde av tüfeği ile vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.

6 Mayıs 2024'te Mimarsinan OSB'de bulunan bir fabrikanın önünde meydana gelen olayda M.B.; işçi servisinden inen ve eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen H.G. ile bir süre tartıştıktan sonra av tüfeği ile ateş açtı. Olayın ardından M.B. kaçarken, yapılan ilk müdahalede H.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

Bugün 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan M.B., pişman olduğunu söyleyerek, öfkesine yenildiğini belirtti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda M.B.'ye 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.