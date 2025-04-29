Kayseri'de Eski Kız Arkadaşını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Hapis Cezası

Kayseri'de eski kız arkadaşını fabrika girişinde av tüfeği ile vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.

6 Mayıs 2024'te Mimarsinan OSB'de bulunan bir fabrikanın önünde meydana gelen olayda M.B.; işçi servisinden inen ve eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen H.G. ile bir süre tartıştıktan sonra av tüfeği ile ateş açtı. Olayın ardından M.B. kaçarken, yapılan ilk müdahalede H.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

Bugün 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan M.B., pişman olduğunu söyleyerek, öfkesine yenildiğini belirtti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda M.B.'ye 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. - KAYSERİ