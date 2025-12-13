Haberler

Eş zamanlı operasyon: Aranan 50 kişi yakalandı

Eş zamanlı operasyon: Aranan 50 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalandı ve cezaevine teslim edildi. Emniyet, halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadeleye devam edeceğini duyurdu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda; çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 50 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 56 ekip 286 personelin katılımıyla il genelinde haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde; 'Kasten Öldürme', 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme', 'Basit Yaralama', 'Tehdit' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanma veya Bulundurma' gibi çeşitli suçlardan aranan ve toplam 98 yıl 10 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 50 şahıs saklandığı adreslerde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 50 kişi; cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti

Suç batağındaki isim, canlı yayında böyle intihar etti
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı

Estetik bağımlısı fenomenin şüpheli ölümü, son paylaşımları olay oldu
title