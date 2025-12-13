Eş zamanlı operasyon: Aranan 50 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda; çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 50 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 56 ekip 286 personelin katılımıyla il genelinde haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde; 'Kasten Öldürme', 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme', 'Basit Yaralama', 'Tehdit' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanma veya Bulundurma' gibi çeşitli suçlardan aranan ve toplam 98 yıl 10 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 50 şahıs saklandığı adreslerde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 50 kişi; cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ