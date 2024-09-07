Kayseri'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurularak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlanırken, katil zanlısı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde üzerinde bulunan bir fabrikanın bahçesinde iddiaya göre, Hatice Gül ile erkek arkadaşı M.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B. yanındaki tüfek ile Hatice Gül'e ateş açtı. M.B. olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede, Hatice Gül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Hatice Gül, Hulusi Akar Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Hatice Gül'ün yakınları, iş arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Uzaklaştırma kararı alınmış

Öte yandan, katil zanlısı M.B.'nin daha önceden tehdit ve ısrarlı takipten dosyalarının olduğu, Hatice Gül tarafından uzaklaştırma kararı bulunduğu ve uzaklaştırmasının kısa bir süre önce bittiği bilgisi edinildi. - KAYSERİ