Kayseri'de Ekili Arazilerde Yangın Alarmı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 2 günde 4 ekili arazide yangın çıktı.

İlçeye bağlı Kapukaya Mahallesi'ndeki ekili 2 arazide çıkan yangınlarda 106 dönüm alan küle döndü. Yine ilçeye bağlı Pusatlı Mahallesi'ndeki 2 ekili arazide daha çıkan yangınlarda 61 dönüm alan kül oldu.

İtfaiye ekipleri ile birlikte çiftçilerin de müdahale ettikleri yangınlarda toplamda 167 dönüm ekili arazi küle döndü. - KAYSERİ