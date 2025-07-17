Kayseri'de Ekili Arazilerde Yangın Alarmı

Kayseri'de Ekili Arazilerde Yangın Alarmı
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 2 günde 4 ekili arazide çıkan yangınlar sonucunda toplam 167 dönüm alan küle döndü. İtfaiye ekipleri ve çiftçiler yangınlara müdahale etti.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 2 günde 4 ekili arazide yangın çıktı.

İlçeye bağlı Kapukaya Mahallesi'ndeki ekili 2 arazide çıkan yangınlarda 106 dönüm alan küle döndü. Yine ilçeye bağlı Pusatlı Mahallesi'ndeki 2 ekili arazide daha çıkan yangınlarda 61 dönüm alan kül oldu.

İtfaiye ekipleri ile birlikte çiftçilerin de müdahale ettikleri yangınlarda toplamda 167 dönüm ekili arazi küle döndü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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