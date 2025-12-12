Bakan Yerlikaya: "Dur ihtarına uymayarak polislerimize çarpan ve olay yerinden kaçan sürücü yakalandı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yol uygulaması sırasında dur ihtarına uymayarak, görevli polislerimizi sürükleyip, çarparak olay yerinden kaçmaya çalışan M.A.A. isimli sürücü yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dur ihtarına uymayarak aracını polislerin üzerine süren ve çarparak olay yerinden kaçmaya çalışan sürücünün yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gereği yapıldı. Dur ihtarına uymayarak polislerimizin üzerine aracını süren şahıs yakalandı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yol uygulaması sırasında, dur ihtarına uymayarak, görevli polislerimizi sürükleyip, çarparak olay yerinden kaçmaya çalışan M.A.A. isimli sürücü yakalandı. Dur ihtarına uymadığı için son 6 yılda 9 şehidimiz, 16 gazimiz var. Yürürlükteki trafik kanununa göre bu sürücüye 2 bin 167 lira idari yaptırım uygulanıyor. Sizce bu idari yaptırım caydırıcı olabilir mi? Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre 'Dur' ihtarına uymayan sürücülere 200 bin lira idari para cezası uygulayacağız. Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz" dedi. - ANKARA