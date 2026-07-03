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Düğünde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Düğünde bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Battalgazi Bulvarı'nda bir düğün salonunda meydana gelen olayda, F.C.K. ve R.O. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışamanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.C.K. yanında bulunan bıçakla R.O.'yu yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardınan R.O.'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Şüpheli F.C.K.'da polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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