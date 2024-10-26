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Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye Ceza ve Araç Men Cezası

Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye Ceza ve Araç Men Cezası
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Kayseri'de drift yaptığı tespit edilen bir sürücüye 32 bin 233 TL para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay el konulurken aracı da trafikten men edildi.

Kayseri'de drift yaptığı tespit edilen sürücünün hem ehliyetine el konuldu hem de aracı trafikten men edildi.

Melikgazi ilçesinde bulunan Seyide Dadaloğlu Anadolu Lisesi civarında drift yapan bir sürücü, bölgede görev yapan sivil güven timleri tarafından tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından sürücüye 32 bin 233 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken, araç da trafikten men edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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