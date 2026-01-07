Haberler

Define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde jandarma ekipleri izinsiz define arayan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Olayda birçok define arama cihazı ele geçirildi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde define arayan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Zengibar Kalesi mevkiinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında drone ile yapılan kontrolde M.Ö., H.B.V., S.E., E.A. ve N. C.'nin izinsiz define aradıkları görüldü. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şahısları suçüstü yakaladı. Şahıslarla birlikte 2 adet seri numarası bulunmayan dijital cihaz, 2 adet alan tarama çubuğu, 1 adet pusula, 1 adet şarj aleti, 1 adet akü, 1 adet 2 metrelik filtreleme cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

