Define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde define arayan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Zengibar Kalesi mevkiinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında drone ile yapılan kontrolde M.Ö., H.B.V., S.E., E.A. ve N. C.'nin izinsiz define aradıkları görüldü. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şahısları suçüstü yakaladı. Şahıslarla birlikte 2 adet seri numarası bulunmayan dijital cihaz, 2 adet alan tarama çubuğu, 1 adet pusula, 1 adet şarj aleti, 1 adet akü, 1 adet 2 metrelik filtreleme cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ