Haberler

15 Temmuz darbe girişimine katılan ihraç subay yakalandı

15 Temmuz darbe girişimine katılan ihraç subay yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı belirlenen ihraç subay E.K. yakalandı. Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

  • Kayseri'de 15 Temmuz darbe girişimine fiilen katıldığı tespit edilen ihraç subay E.K. saklandığı evde yakalandı.
  • E.K. hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.
  • Yakalanan E.K. gözaltına alındıktan sonra cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 15 Temmuz gecesi darbe girişimine fiilen katıldığı tespit edilen ihraç subay saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

EKİPLER OPERASYON DÜZENLEDİ

Çalışmalarda, Ankara Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 15 Temmuz hain darbe girişimine fiilen katıldığı tespit edilen ihraç subay E.K.'nın (37) adresini tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

YAKAYI ELE VERDİ

E.K., düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış

İran savaşa çok istekli! Son çıkış Trump'ı hayli kızdıracak
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Darbeyi araştırma komisyonuna çağrıldıkları halde gitmeyenler gideydi belki de darbeyi düzenleyen veya düzenleyenler ortaya çıkacaktı

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Toku yedi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Arda Güler'i makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı

Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Fenerbahçe'nin yeni yıldızları tribünde

Takımlarını yalnız bırakmadılar
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Arda Güler'i makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı

Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Ünlü oyuncunun 21 yaşındaki halini görenlerin ağzı açık kaldı