Kayseri'de Cuma Namazı Çıkışında Bıçaklı Saldırı

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir şahıs, cuma namazı çıkışında kayınbiraderini bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgeye göre, ilçe merkezinde bulunan Çarşı Cami'de meydana gelen olayda, cuma namazından çıkan D.C. (66) ile eniştesi N.B. (55) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.B., üzerinde bulunan bıçak ile kayınbiraderi D.C.'yi yaralarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

D.C., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ