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Kayseri'de Çocuk Parkında Bıçaklama Olayı

Kayseri'de Çocuk Parkında Bıçaklama Olayı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir çocuk parkında iki kişi arasında çıkan tartışma sonucunda 14 yaşındaki M.A.S. göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çocuk parkında çıkan kavgada 1 kişi göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi 21. Cadde üzerinde bulunan çocuk parkında M.A.S. (14) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.S. göğsünden bıçaklanırken, şüpheli de olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.A.S. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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