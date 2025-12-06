'Cinsel istismar' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'cinsel istismar' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan K.C.B. (53) yakalandı.

K.C.B. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ