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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 6 yerinden bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 6 yerinden bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgi göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, R.C.A. (31) ile H.A. (44) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.C.A. yanındaki bıçak ile H.A.'ya saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 6 bıçak darbesi alan H.A. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale de H.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. H.A.'nın cansız bedeni de morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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