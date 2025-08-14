Kayseri'de Çimento Kamyonu Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

Kayseri'de bir çimento firmasında çalışan şoför, çimento kamyonunu boşaltırken basınç nedeniyle kapağın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda; şoföre çimento kamyonunu boşaltırken, kamyonun çimento bölümünde oluşan basınç nedeniyle kapak çarptı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahale de şoförün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından talihsiz işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ