Kayseri'de Çimento Kamyonu Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Çimento Kamyonu Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir çimento firmasında çalışan şoför, çimento kamyonunun kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de bir çimento firmasında çalışan şoför, çimento kamyonunu boşaltırken basınç nedeniyle kapağın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda; şoföre çimento kamyonunu boşaltırken, kamyonun çimento bölümünde oluşan basınç nedeniyle kapak çarptı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahale de şoförün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından talihsiz işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.