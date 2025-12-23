Haberler

Kayseri'de 21 milyon TL değerinde "change araç" ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri, 2025 yılında değişim yapılmış toplam değeri 21 milyon 200 bin TL olan 16 aracı ve 7 milyon 150 bin TL değerinde çalınmış 30 motosikleti tespit ederek, adli işlemler başlattı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 2025 yılında yapılan çalışmalarda toplam değeri 21 milyon 200 bin TL olan change edilmiş 16 araç yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, 2025 yılı içerisinde Kayseri ve çevre illerden doğal afet veya trafik kazası nedeni ile ağır hasar aldıktan sonra tamir edilmek yerine şase numaraları haciz ve yakalamalı, çalıntı, güveni kötüye kullanma veya yurtta kalma süresi dolan yabancı plakalı araçlara nakil edilmek suretiyle change yapılarak yeniden trafiğe çıkartılan araçlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, toplam piyasa değeri yaklaşık 21 milyon 200 bin TL olan 16 adet çeşitli marka ve model araçlar değişik tarihlerde ele geçirildi. Araçlar üzerinde Kayseri Kriminal Bölge Polis Laboratuvarı'nda inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler sonucu araçlar hakkında çenç raporu düzenlenerek 37 şüpheli hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. Ele geçirilen araçlar sahipleri tespit edilenler yasal sahiplerine iade edilerek haciz ve yakalama kaydı olanlar otoparklara, gümrük kaçağı olanlar ise Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yine 2025 yılı içerisinde Kayseri ve çevre illerden çalınan motosikletlerin bulunması ve otoparklarda bulunan kimliği belirsiz motosikletlerin tespiti amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde toplam piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 150 bin TL olan 30 adet çeşitli marka ve model motosikletin, Mersin, Yozgat, Nevşehir, Adana, Şanlıurfa ve Kayseri'den çalıntı olduğu tespit edildi.

Motosikletlerin yasal sahiplerine ulaşılarak teslim işlemleri başlatılırken, olaylarla bağlantılı şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
