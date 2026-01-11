Haberler

Kayseri'de özel ekip, cezaevi firarisi 2 şahsı yakaladı

Kayseri'de özel ekip, cezaevi firarisi 2 şahsı yakaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de gerçekleştirilen polis operasyonunda, 19 yıl ve üzerinde hapis cezası bulunan iki cezaevi firarisi yakalandı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, fişekler ve 780 bin TL nakit para ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 19 yıl 4 ay ve 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 cezaevi firarisi şahıs yakalandı. İkamette yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 430 adet fişek ve 780 bin TL nakit para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri cezaevi firarisi şahısların kente geldiği bilgisi üzerine özel ekip oluşturdu. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, şahısların ikametleri tespit edilerek, operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, hakkında 'silahla yağma' suçundan 19 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.B. (40) ve hakkında 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından 21 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.O.G. (42) yakalandı. Ekipler tarafından ikamette yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 430 adet fişek ve 780 bin 385 TL nakit para ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan İ.B. ve A.O.G. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu

İstanbul'da kabus gecesi, böyle gündüze döndü
Şampiyonluğun arkasındaki o detay: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı

Şampiyonluğun arkasındaki o detay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı

Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı
Tom Barrack, Şam'da Ahmed Şara ile görüştü

Trump'ın sağ kolu, Şara ile görüştü! Verdiği mesaj dikkat çekici
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Yayınlanmayan bölüm hakkında konuşan Berfu Yenenler, Çakal'ı küplere bindirdi

Yayınlanmayan bölüm hakkında konuşan Berfu Yenenler, Çakal'ı küplere bindirdi
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar