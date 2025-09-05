Haberler

Kayseri'de Cami Tuvaletinde Bıçaklama Olayı: Bir Yaralı, Bir Tutuklu

Kayseri'de Cami Tuvaletinde Bıçaklama Olayı: Bir Yaralı, Bir Tutuklu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir cami tuvaletinde çıkan tartışma sonucunda F.P. ağır yaralandı. Olayın şüphelisi Ç.A.K. yakalanarak tutuklandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı şahsı cami tuvaletinde bıçaklayarak yaralayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda bir caminin tuvaletinde meydana gelen olayda, F.P. (38) ile kimliği öğrenilemeyen şahıs arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu F.P., karşı tarafın bıçaklı saldırısına uğradı. F.P. ağır yararlanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.P., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin psikolojik sorunları varmış

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin Ç.A.K. (21) olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, kısa bir süre önce başka bir ilden Kayseri'ye gelen ve psikolojik rahatsızlığı bulunan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

