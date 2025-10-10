Haberler

Dehşet anları! Döner bıçağını kendi boğazına dayadı

Dehşet anları! Döner bıçağını kendi boğazına dayadı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bunalıma giren bir şahıs, evinin penceresinde döner bıçağıyla kendini kesmeye çalıştı. Şahıs polis ekiplerinin ikna çabası sonrası döner bıçağını bıraktı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, evinin penceresinde döner bıçağıyla kendini kesmeye çalıştı. Şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edildi.

Kayseri'de korkutan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Hakimiyet Caddesi'nde ikamet eden D.K., iddiaya göre bunalıma girerek, kendine zarar vermeye çalıştı.

BOĞAZINA DÖNER BIÇAĞI DAYADI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, D.K. pencereye çıkarak, döner bıçağı ve spiral ile kendini kesmeye çalıştı. D.K.'nin spirali çalıştırmasının ardından ikametin elektrikleri kesilirken, D.K. bu kez de döner bıçağıyla kendine zarar vermeye çalıştı.

POLİSLER İKNA ETTİ

Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu D.K. ikna edilerek, döner bıçağı elinden alındı. Pencereden içeri çekilen D.K. sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldüç

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
