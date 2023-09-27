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Kayseri'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Arabasında Zorla Alıkoyan Zanlı Kaza Yaptı

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini arabasında zorla alıkoyan zanlı, yaptığı kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Zanlı, eşini silahının kabzasıyla darbederek yaraladıktan sonra park halindeki otomobile ve bir sitenin duvarına çarptı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.