Kayseri'de Bıçaklı Saldırılar: 3 Cinayet İşlendi

Kayseri'de bir gün içerisinde meydana gelen 3 farklı olayda bıçaklanan 3 kişi, cinayete kurban gitti.

Kayseri'de dün meydana gelen 3 farklı kavgada bıçaklar kullanıldı. İlk olarak Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Uçar Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre bina sakini B.B. ile bina görevlisi B.A. (38) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.B. eline geçirdiği ekmek bıçağı ile bina görevlisi B.A.'yı defalarca bıçakladı. Meydana gelen olayda B.A. aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.A. ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. B.A., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından sigara yaktı

Öte yandan; Mevlana Mahallesi'nde bina görevlisini defalarca bıçaklayarak öldüren B.B.'nin olayın ardından kanlı üzeri ile sigara içtiği fotoğrafta tüyleri diken diken etti.

Taksici cinayete kurban gitti

Akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Doğu Terminali Kümeevleri'nde meydana gelen olayda; daha önceden aralarında husumet bulunan M.D. ile H.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ş., yanında bulunan bıçakla M.D.'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan M.D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. M.D. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.D.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Yabancı uyruklu şahıs da bıçaklandı

Gün içerisinde meydana gelen 2 farklı cinayetin ardından akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta meydana gelen olayda; A.H. adlı yabancı uyruklu şahıs, vatandaşlar tarafından sokak ortasında bıçakla ağır yaralanmış halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri A.H.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. A.H., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KAYSERİ