Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Sümbül Sokak'ta bulunan Kahramanlar Parkı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine A.B., bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri parkta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından A.B.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
