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Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1'i Ağır 2 Yaralı

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Kayseri'de bir fabrikada çıkan kargaşada iki kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşti ve yaralılardan birinin durumu ağır.

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'de bir fabrikada çıkan kavgada bıçaklanan 2 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde iddiaya göre Organize Sanayi Bölgesi 24. cadde üzerinde bulunan Ergül Mobilya önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada H.Ç. ile Y.A. bıçaklandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan H.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YÜKSEL YIKILMAZ - 3.Sayfa
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